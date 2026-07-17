МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии

Временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги выразили протест из-за решения эстонских властей демонтировать советский памятник, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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