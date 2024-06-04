Более 21 тысячи медиков Петербурга и Ленинградской области получают соцвыплаты

С марта 2024 года пособия были увеличены Пресс-служба отделения Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что с начала 2024 года специальные соцвыплаты были назначены 21,5 тысячам медработников, сообщает издание «ЛенТВ».