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ЦВСНП ГУ МВД России по Саратовской области посетила директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО

В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области в рамках рабочего визита в регион побывала Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования Министерства просвещения РФ, член Общественной палаты РФ.

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