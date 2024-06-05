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Чужой: Ромул

Чужой: Ромул

Попытки оживить труп франшизы при ксеноморфов продолжаются.Судя по трейлеру, киновселенная "Чужих" продолжает в лучшем случае стоять на месте и заниматься самокопированием.

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