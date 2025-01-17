JP: офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля и ХАМАС по Газе

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
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