Максим Мейксин назвал Петербург городом с высокой политической культурой

Как заявил председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в Доме журналиста на Невском проспекте, Петербург традиционно является городом с достаточно высокой политической культурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии