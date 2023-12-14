Оборотни обезврежены: сотрудник МВД легализовала полчища мигрантов в России

Виктор Гайдуков

Выявлены ведь только исполнители, да и то они, как видно из статьи, не под пока арестом и то, что им грозит совсем не значит что сбудется. Ведь они только исполнители, которые имеют покровителей. Надо раскопать всё это осиное гнездо, а все незаконно выданные документы аннулировать, а их получателей оштрафовать и депортировать. Вот такие действия, если они будут скорыми, а не растянутся на годы, станут серьёзной прививкой для многих других желающих погреть руки на злоупотреблении своими должностными правами и обязанностями. И такую работу надо продолжить по всем регионам, а инициаторами должны стать губернаторы и региональные депутаты. Слуги народа - должны служить народу, а не ждать пинка от президента.