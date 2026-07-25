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Царьград

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Календарь церковных праздников с 27 июля по 2 августа 2026: памятные даты и традиции

Календарь церковных праздников с 27 июля по 2 августа 2026: памятные даты и традиции

На какие даты приходятся самые важные праздники.С 27 июля по 2 августа 2026 года в церковном календаре отсутствуют двунадесятые — то есть наиболее значимые, основополагающие праздники.

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