Команда регионального спортивного общества «Динамо» успешно выступила на всероссийских соревнованиях

В период с 3 по 8 июня 2024 года в городе Суздаль Владимирской области прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолета Макарова и автомата Калашникова).
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