Мировое обозрение

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Пентагон отказался комментировать возможный визит главы минобороны США на Украину

wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Пентагон не комментирует заявление президента Украины Владимира Зеленского о будущем визите в страну главы минобороны США Ллойда Остина.

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