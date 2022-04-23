Пентагон отказался комментировать возможный визит главы минобороны США на Украину

wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Пентагон не комментирует заявление президента Украины Владимира Зеленского о будущем визите в страну главы минобороны США Ллойда Остина.
Популярные статьи
- Российская армия сменила тактику: снарядов и авиабомб НЕ ЖАЛЕЮТ. Армию Украины УНИЧТОЖАЮТ днем и ночью! Сводки 23 апреля - вечер (21 видео)
- Боевиков Азова ДОЛБЯТ БОМБАМИ весь день не переставая: видео чудовищных взрывов на Азовстали (20 видео)
- Цены на электроэнергию в Европе приближаются к новому максимуму
Свежие комментарии