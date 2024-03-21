В НИУ ВШЭ нашли новый класс химических соединений

Исследование опубликовано в журнале Inorganic Chemistry. Люминесцентные материалы — вещества, способные поглощать энергию от внешнего источника и испускать ее в форме видимого или невидимого инфракрасного свечения.
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