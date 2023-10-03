Бизнесмена Бойко-Великого приговорили к 6,5 года колонии

В Москве Черемушкинский суд признал основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого виновным в растрате 89 миллионов рублей и приговорил его к 6,5 года колонии, сообщает 3 октября ТАСС.