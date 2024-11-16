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Дикий Юг - Природа Юга России

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«Могу себе позволить личного повара»: Диана Шурыгина купается в деньгах

«Могу себе позволить личного повара»: Диана Шурыгина купается в деньгах

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня  сообщают о том, что несколько лет назад Диана Шурыгина прославилась благодаря своим откровениям о тяжелом опыте, связанном с изнасилованием, на телешоу, которое привлекло внимание зрителей.

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