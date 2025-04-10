Как камеры в Алтайском крае повышают безопасность на дорогах?

Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ежегодно увеличивается, как и число вынесенных с их помощью штрафов Каждый водитель хотя бы раз получал "письмо счастья" – штраф с камеры фиксации дорожных нарушений за превышение скорости или выезд за стоп-линию.
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