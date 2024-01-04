NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на базы США.
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