NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на базы США.