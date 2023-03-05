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Сергей Устюгов: «Очень доволен бронзой. Психологически был готов, что сегодня закончу последним-предпоследним, а тут вон как вышло!»

Сергей Устюгов остался доволен бронзой в марафоне на «Чемпионских высотах». Победу одержал Александр Большунов, Алексей Червоткин взял серебро.

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