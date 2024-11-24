Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    У Швейцарии где то щёлкнуло и то хорошо!Швейцария останов...
  • Александр24
    Это только слова экспертов и не более того. Мы вот с вами уже всю клавиатуру истёрли, пытаясь достучаться о проблеме ...Прозрение?
  • Александр24
    Всё это, конечно, дикость, но у меня постоянно возникает вопрос - для чего девушки носят откровенные наряды, мини-юбк...«Шлюха, надо тебя...

Прозрение?

Прозрение?

ВЛАДИМИР  КОРНИЛОВ Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
пока в Британию не прилетит, у врагов будет недоверие. А как прилетит, то и в вашингтоне настроения поменяются. Но, главнокомандующий лучше знает, как ракетным туризмом управлять.
Ответить
7 час.
Юрий Кушнарев
верить хотя бы в чём-нибудь этой наглосаксонской нечисти - опасно и для кармана и для жизни.
Ответить
1 час.
А
Александр24
Это только слова экспертов и не более того. Мы вот с вами уже всю клавиатуру истёрли, пытаясь достучаться о проблеме с мигрантами. И что? А Васька (сиречь- власть) слушает, да ест. Кто из власть предержащих слышит этот &quot;глас народа&quot;? Да никто.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх