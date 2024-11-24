ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями.
Прозрение?
Комментарии
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Александр Маркитанов
пока в Британию не прилетит, у врагов будет недоверие. А как прилетит, то и в вашингтоне настроения поменяются. Но, главнокомандующий лучше знает, как ракетным туризмом управлять.
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7 час.
Юрий Кушнарев
верить хотя бы в чём-нибудь этой наглосаксонской нечисти - опасно и для кармана и для жизни.
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1 час.
А
Александр24
Это только слова экспертов и не более того. Мы вот с вами уже всю клавиатуру истёрли, пытаясь достучаться о проблеме с мигрантами. И что? А Васька (сиречь- власть) слушает, да ест. Кто из власть предержащих слышит этот "глас народа"? Да никто.
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24 мин.
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