Для чего нужны клещи в природе?

Казалось бы, клещ — противное насекомое и вдобавок переносчик опасных заболеваний. После посещения леса приходится осматривать тело, чтобы эта незаметная «гадость» не прицепилась к коже в самом странном месте.
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