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Русский Днепропетровск

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Украина вымирает феноменальными темпами

Анна Пономарева 13 сентября 2024 г. 17:16   ЦРУ раскрыло данные по смертности Аналитики ЦРУ отчитались о проделанной работе западных кураторов — Украина оказалась на первом месте в рейтинге уровня смертности в мире и последней (228-й) по показателям рождаемости.

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