Анна Пономарева 13 сентября 2024 г. 17:16 ЦРУ раскрыло данные по смертности Аналитики ЦРУ отчитались о проделанной работе западных кураторов — Украина оказалась на первом месте в рейтинге уровня смертности в мире и последней (228-й) по показателям рождаемости.