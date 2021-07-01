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UFC подтвердил бой Льюис – Ган 8 августа на UFC 265, со-главный поединок Нуньес – Пенья

В UFC анонсировали главный кард UFC 265, который состоится в ночь с 7 на 8 августа. Главным событием вечера станет претендентский бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Дерриком Льюсом.

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