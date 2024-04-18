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СМИ: Шеф ЦРУ предупредил о поражении Киева к концу текущего года

СМИ: Шеф ЦРУ предупредил о поражении Киева к концу текущего года

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего в четверг, 18 апреля, заявил конгрессменам, что Украина к концу 2024 года может потерпеть поражение, – сообщает газета Politico.

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