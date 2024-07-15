Мэр Новосибирска назначил нового главу Октябрьского района

К исполнению обязанностей новый глава приступил с 15 июля.В Новосибирске мэр города Максим Кудрявцев назначил на должность главы Октябрьского района Фёдора Каравайцева.
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