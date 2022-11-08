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«Кровавая» луна и закрытый кармический коридор: что 8 ноября категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду

«Кровавая» луна и закрытый кармический коридор: что 8 ноября категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду

Сегодня произойдёт сразу три очень ощутимых астрономических события. По информации экспертов, 8 ноября будет полнолуние и затмение, которое сможет закрыть кармический коридор.

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