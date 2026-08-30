В Орловской области погода приготовила роскошный подарок школьникам в День знаний

Синоптики обещают 1 сентября +26. Несмотря на то, что в природе уже чувствуется дыхание осени, в День знаний погода порадует орловских учеников и их родителей теплом.
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