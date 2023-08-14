Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Аспинэлл – о шансах Нганну против Фьюри: «Тайсон впереди по навыкам на целую вселенную, но Фрэнсис может его нокаутировать»

«Думаю, что у Нганну есть шансы, безусловно. Он один из самых сильных панчеров в боевых видах спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх