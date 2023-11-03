В США признали виновным в мошенничестве основателя криптобиржи FTX

Виновным в мошенничестве признали в суде Нью-Йорка основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX 31-летнего Сэма Бэнкмана-Фрида присяжные, сообщил 2 ноября прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильям на брифинге после судебного заседания.
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