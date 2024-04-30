Экс-сотрудника АНБ США осудили на 21 год тюрьмы за попытку передачи данных России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) 32-летний Джаре Себастьян Далк был осужден на 21 год лишения свободы за попытку передачи секретной информации предполагаемому российскому агенту, который на самом деле оказался сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.
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