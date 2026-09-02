Премьер-министр Монголии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС.
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