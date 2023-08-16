Неспешный разговор

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Беглецы, обмотанные с ног до головы «терниями»

Беглецы, обмотанные с ног до головы «терниями»

Историк моды Александр Васильев произнёс слова, которые сам же назвал пророческими: скоро времена изменятся — и жители России будут извиняться перед уехавшими из страны.

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Комментарии
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Татьяна Новикова
Дебил, которому моль мозги съела! Тьфу, гадость!!!
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2 час.
ТН
Татьяна Новикова
Всегда думала и кто этого пидараста на телевидение притащил?
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2 час.
А
Алексей
На нашем телевидении он был свой среди своих, другие там не в почете
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1 час.

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