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Путь души после смерти человека с 3 по 40-й день, раскрыл клирик храма

Путь души после смерти человека с 3 по 40-й день, раскрыл клирик храма

Куда отправляется душа после физической смерти? Клирик храма подробно разъяснил церковное учение о посмертном пути человека в период с 3-го по 40-й день.

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