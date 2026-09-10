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Царьград

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Во Владимире 11 сентября пройдут дожди при +20 градусах

Во Владимире 11 сентября пройдут дожди при +20 градусах

Во Владимире 11 сентября ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов.

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