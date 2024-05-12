Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за предложение войти в кабинет министров в качестве министра спорта и сообщил, что прибыл в Москву для выступления в комитете Госдумы.
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