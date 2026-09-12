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От Ниагары до Петергофа – список мест, не оправдавших ожиданий туристов

От Ниагары до Петергофа – список мест, не оправдавших ожиданий туристов

Подборку туристических претензий к достопримечательностям опубликовали в издании Daily Mail. В списке абсурдных жалоб: Ниагарский водопад, Эйфелева башня, Биг-Бен и другие знаменитые локации.

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