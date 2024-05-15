Назван «полезный» перекус, усиливающий чувство голода

Диетологи давно бьют тревогу: искусственные подсластители, заполонившие полки магазинов под видом «полезной» альтернативы сахару, на деле могут иметь коварный побочный эффект — усиливать чувство голода и провоцировать переедание.
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