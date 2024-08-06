Женщина украла приданое дочери и сбежала с любовником

В Индии женщина сбежала с любовником, оставив мужа и двоих детей. Об этом пишет News 18. Мужчина из города Музафарпур, штат Бихар, обратился в полицию после того, как жена бросила его и детей после 16 лет брака.
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