Сбивший дрон из ружья в Подмосковье россиянин рассказал о ночной атаке и своем выстреле

Бывший полицейский Александр Юдаев, сбивший дрон в Подмосковье во время ночной атаки ВСУ 11 марта, рассказал изданию «Коммерсантъ» о том, как услышал в небе звук пролетающего беспилотника и решил выстрелить в него из ружья.