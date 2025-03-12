Сбивший дрон из ружья в Подмосковье россиянин рассказал о ночной атаке и своем выстреле

Бывший полицейский Александр Юдаев, сбивший дрон в Подмосковье во время ночной атаки ВСУ 11 марта, рассказал изданию «Коммерсантъ» о том, как услышал в небе звук пролетающего беспилотника и решил выстрелить в него из ружья.
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