Мужчина украл еду, виски и корм для домашнего кота в Петрозаводске

32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, на кражу он решился, так как не имеет постоянных источников дохода Представитель сетевого магазина сообщил в полицию о краже, ущерб от которой превысил 3500 рублей, рассказали в пресс-центре МВД.