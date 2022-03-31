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Мужчина украл еду, виски и корм для домашнего кота в Петрозаводске

Мужчина украл еду, виски и корм для домашнего кота в Петрозаводске

32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, на кражу он решился, так как не имеет постоянных источников дохода Представитель сетевого магазина сообщил в полицию о краже, ущерб от которой превысил 3500 рублей, рассказали в пресс-центре МВД.

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