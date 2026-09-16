Булыкин о стыке перед голом «Зениту»: «Если нет официального разъяснения, что это ошибка – значит, не было нарушения. У нас многие футболисты правил до конца не знают»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал спорный эпизод с пропущенным голом «Зенита» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:2).
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