Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Польский президент Анджей Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие. Этот вопрос политик обсуждал со спецпосланником американского президента по Украине и России Китом Келлогом, газета Financial Times.
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