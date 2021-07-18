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Минздрав назвал 5 законных причин не делать прививку от Covid-19: проверьте себя

Минздрав назвал 5 законных причин не делать прививку от Covid-19: проверьте себя

Минздрав назвал 5 законных причин не делать прививку от Covid-19: проверьте себя ДарьяМинистерство здравоохранения России опубликовало на своем официальном сайте список возможных побочных эффектов после прививки против коронавируса Covid-19.

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