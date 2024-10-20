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Ликсутов: московские фабрики почти на 10% увеличили производство мебели

Ликсутов: московские фабрики почти на 10% увеличили производство мебели

Столичные мебельные фабрики при поддержке города нарастили объемы выпуска продукции почти на 10%. Они обеспечивают рынок креслами, диванами, кроватями, шкафами и другими необходимыми предметами быта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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