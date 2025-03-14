В Татарстане реки могут вскрыться ото льда раньше обычного

В Татарстане реки могут вскрыться на 19-20 дней раньше обычного. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова на пресс-конференции в Центре ГИМС.
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