2 дня назад 5,4K прочитали Пресс-секретарь комиссии ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на недавнее заявление Дмитрия Медведева о желании захватить Киев и Одессу, которые он назвал "русскими городами".
«Демонстрирует свой диагноз» — ЕС посоветовал Медведеву обратиться к врачу — Видео
Комментарии
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Sergiy Che
Интересно, это тощее, сутулое ЧМО с фэйсом вырожденца, смог бы так же смело сказать своим слушателям в ЕС, всему миру очевидную правду о ментальном здоровье президента своего хузяина - Пиндостана или после того как он посмеет сказать правду о когнитивных функциях маразматика деда Бидона, этот заморыш навсегда исчезнет там с любых горизонтов политической жизни и сам это понимает??))
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17 час.
Александр
Что вы уважаемый диагност скажете по поводу речей товарища Беидена?
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23 мин.
ИП
Игорь Петров
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4 мин.
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