«Демонстрирует свой диагноз» — ЕС посоветовал Медведеву обратиться к врачу — Видео

Sergiy Che

Интересно, это тощее, сутулое ЧМО с фэйсом вырожденца, смог бы так же смело сказать своим слушателям в ЕС, всему миру очевидную правду о ментальном здоровье президента своего хузяина - Пиндостана или после того как он посмеет сказать правду о когнитивных функциях маразматика деда Бидона, этот заморыш навсегда исчезнет там с любых горизонтов политической жизни и сам это понимает??))