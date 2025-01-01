Мария Захарова раскрыла секреты семейных новогодних традиций и праздничного меню

Мария Захарова, представитель МИД России, поделилась семейными новогодними традициями в интервью. Она рассказала о том, как важно собираться вместе, и упомянула о любимом салате "Оливье," который в их семье готовится без мяса во время поста.
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