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Мария Захарова раскрыла секреты семейных новогодних традиций и праздничного меню

Мария Захарова раскрыла секреты семейных новогодних традиций и праздничного меню

Мария Захарова, представитель МИД России, поделилась семейными новогодними традициями в интервью. Она рассказала о том, как важно собираться вместе, и упомянула о любимом салате "Оливье," который в их семье готовится без мяса во время поста.

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