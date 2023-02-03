"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра Спортивный объект появится на Павловском тракте рядом с ТРЦ "Лента" Новый центр для настольного тенниса возведут по адресу Павловский тракт, 156б, рядом с "Лентой".