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"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра

"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра

"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра Спортивный объект появится на Павловском тракте рядом с ТРЦ "Лента" Новый центр для настольного тенниса возведут по адресу Павловский тракт, 156б, рядом с "Лентой".

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