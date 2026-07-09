Двухэтажные автобусы в Москве: почему их на самом деле убрали в 1964 году

На довоенных фотографиях улицы Горького есть кадр, который сегодня выглядит фотомонтажом: мимо гостиницы «Москва» плывёт огромный двухэтажный троллейбус, синий с кремовым, — вылитый лондонец, заблудившийся на полпути между Трафальгарской площадью и Белорусским вокзалом.