Двухэтажные автобусы в Москве: почему их на самом деле убрали в 1964 году

На довоенных фотографиях улицы Горького есть кадр, который сегодня выглядит фотомонтажом: мимо гостиницы «Москва» плывёт огромный двухэтажный троллейбус, синий с кремовым, — вылитый лондонец, заблудившийся на полпути между Трафальгарской площадью и Белорусским вокзалом.
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