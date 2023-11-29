Житель Кузбасса задержан за попытку вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области за попытку совершить госизмену и вступить в ВСУ. Суд арестовал подозреваемого на время расследования, сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
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