ВСУ усиливают нажим в Курской области: прогнозы военного корреспондента

Александр Коц сообщает об активных действиях ВСУ в районе Курской области. Основной удар, по его мнению, может исходить из Сумской области Украины в направлении к российским регионам, используя тактику малых групп и прикрытие бронетехникой.
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