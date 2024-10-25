Экипаж танка Т-90А группировки войск «Запад» с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-мм осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники.
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