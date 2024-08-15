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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот: Михалков заявил о тревожной перемене внутри России

Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот: Михалков заявил о тревожной перемене внутри России

Фото: Олег Рукавицын, Царьград Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот. Никита Михалков заявил о тревожной перемене внутри России: "Разве это может нас устроить?" Режиссёр Никита Михалков в эфире программы "Бесогон" привёл цитату профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова.

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Комментарии
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Ирина52
Это не совсем так. &quot;Золотая молодежь&quot; не хочет рожать из-за образа жизни,к которому привыкла. Феминистки не хотят судьбы вечных &quot;золушек&quot;,а мужчины не хотят отвечать за семью. Даже алименты на своих детей, рожденных  в браке, не платят годами после развода. Так зачем за ТАКОЕ замуж выходить. Поэтому и рожают женщины СТОЛЬКО детей, СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОДНЯТЬ САМА.Есть и люди одиночки ПО ПРИЗВАНИЮ. В традиционном обществе они шли в монастыри. А сейчас можно заработать себе и на жизнь, и на старость.Но ОСНОВНАЯ масса может из-за ЗАНИЖЕННЫХ ЗАРПЛАТ родителей и ЗАВЫШЕННОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  потенциальных дедушек и бабушек позволить себе НЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО РЕБЕНКА.Иначе нельзя расплатиться с ипотекой, прокормить, выучить потомство, ДАТЬ ПРОФЕССИЮ. Не случайно беби -бум в СССР был тогда, когда молодым семьям стали выделять комнаты в общежитии, а затем и квартиры, да и продленка, детский сад и ясли дотировались. И если бы не катастрофа 90-х, демографическая яма двух войн бы закрылась.
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4 час.
Ирина52
Дело не в том, что греки и римляне не рожали. Они не хотели РАБОТАТЬ и ВОЕВАТЬ, предпочитая рабов и наемников. Отсюда и последствия.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Нежелание мужчин отвечать за семью тоже идеологическая проблема. А если увеличить доходы большинства, то они просто начнут вести более роскошный образ жизни.
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4 час.

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