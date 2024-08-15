Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот: Михалков заявил о тревожной перемене внутри России

Ирина52

Это не совсем так. "Золотая молодежь" не хочет рожать из-за образа жизни,к которому привыкла. Феминистки не хотят судьбы вечных "золушек",а мужчины не хотят отвечать за семью. Даже алименты на своих детей, рожденных в браке, не платят годами после развода. Так зачем за ТАКОЕ замуж выходить. Поэтому и рожают женщины СТОЛЬКО детей, СКОЛЬКО МОЖЕТ ПОДНЯТЬ САМА.Есть и люди одиночки ПО ПРИЗВАНИЮ. В традиционном обществе они шли в монастыри. А сейчас можно заработать себе и на жизнь, и на старость.Но ОСНОВНАЯ масса может из-за ЗАНИЖЕННЫХ ЗАРПЛАТ родителей и ЗАВЫШЕННОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА потенциальных дедушек и бабушек позволить себе НЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО РЕБЕНКА.Иначе нельзя расплатиться с ипотекой, прокормить, выучить потомство, ДАТЬ ПРОФЕССИЮ. Не случайно беби -бум в СССР был тогда, когда молодым семьям стали выделять комнаты в общежитии, а затем и квартиры, да и продленка, детский сад и ясли дотировались. И если бы не катастрофа 90-х, демографическая яма двух войн бы закрылась.